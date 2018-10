Honderden Marokkanen dakloos in Casablanca na sloop sloppenwijken

"Om 06.00 uur dreven de autoriteiten ons uit onze huizen en daarna hebben ze alles vernield", zegt een vrouw die haar naam niet wil noemen uit angst voor represailles. Ze zit samen met haar hele familie op een matras op een stoep. Naast haar staat een schaal met couscous. "Het is het enige wat we hebben. Mijn familie werkt niet, we hebben niets. Waar moeten we slapen vanavond?"

Verderop zitten honderden mensen zoals deze vrouw. "We wisten van niets", zegt een man, "maar we wilden ons niet verzetten, we hebben gewoon onze spullen gepakt. Want van mensen uit een andere wijk die ook is gesloopt, wisten we dat de autoriteiten hun huizen met spullen er nog in vernietigd hebben."