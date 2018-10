Celstraf voor kerkpenningmeester die bijna 2 miljoen euro verduisterde

De voormalig penningmeester van de Waalse kerk in Leiden moet ruim twee jaar de cel in. De 53-jarige man heeft over een periode van ruim vier jaar 1,9 miljoen euro verduisterd.

De man verdedigde zich tijdens de rechtszaak door te zeggen dat hij het grootste gedeelte van het bedrag contant had uitgegeven aan bouwbedrijven en zzp'ers die reparaties uitvoerden aan de kerk of het orgel restaureerden.

BMW en vakanties

In werkelijkheid kocht hij van het geld onder meer een BMW, een luxe boot, ging hij vaak op vakantie en loste hij zijn hypotheek af. Tussen 2009 en 2014 was hij penningmeester van de kerk. In de laatste maanden van zijn penningmeesterschap, dat duurde van 2009 tot 2014, gaf hij zo'n 20.000 euro per maand uit.

Uiteindelijk ontdekten de drie stichtingen die de kerk beheerden de verduistering. Zij deden aangifte tegen de penningmeester, die als enige toegang had tot de bankrekening van de kerk en ook als enige de bankpassen in bezit had.

Kerk is blut

Door zijn actie bracht hij de kerk aan de rand van de financiƫle afgrond. Dat rekende de rechter hem zwaar aan. Zo kan de kerk nog altijd geen eigen predikant betalen en is er onvoldoende geld om het kerkgebouw te onderhouden.

Naast de celstraf kreeg de man van de rechter de opdracht het volledige bedrag dat hij heeft verduisterd terug te betalen.