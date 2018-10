Zes arrestaties bij politieactie in verband met drugshandel

De politie heeft op verschillende plaatsen in Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland panden doorzocht en zes verdachten aangehouden. De actie maakt deel uit van een langlopend onderzoek naar drugshandel.

De arrestanten worden verdacht van het stelselmatig handelen in drugs. Een van hen wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een liquidatiepoging.

Bij de politieactie zijn ook vuurwapens, voertuigen en een groot geldbedrag in beslag genomen.

Het is nog niet duidelijk of de verdachten banden hebben met verdachten in andere drugszaken.