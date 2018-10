Het Pieter Baan Centrum is verhuisd, wat gebeurt daar eigenlijk?

De manier van werken was nieuw toen de observatiekliniek in 1949 werd geopend door forensisch psychiater Pieter Baan. Hij was psychiater maar verdiepte zich ook in neurologie en criminologie. Daarmee legde hij de basis van de multidisciplinaire aanpak in de kliniek.

Forensisch psychiater Hjalmar van Marle was in de jaren 90 directeur van het Pieter Baan Centrum. "Het is echt een observatiekliniek", legt hij uit. "In zes weken proberen ze een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de verdachte. Het is dus niet aan de onderzoekers om bewijs te verzamelen. Zij geven puur een advies aan de rechter over de toerekeningsvatbaarheid van de verdachte."