Podcast De Dag: waar zijn we met #MeToo naar op zoek?

Een jaar geleden werd filmproducent Harvey Weinstein door zijn eigen bedrijf ontslagen, nadat enkele dagen eerder een orkaan aan verhalen over zijn seksueel ongepaste gedrag was losgebarsten. Het leidde tot een wereldwijde discussie over wat wel en niet geaccepteerd is. Met René ten Bos, Denker des Vaderlands, filosoferen we wat #MeToo ons gebracht heeft. "Het gevaar is dat we verveeld raken."

Waarschuwingen voor klimaatverandering, daar raak je misschien ook verveeld van. Vandaag roepen vooraanstaande klimaatwetenschappers op om niet eerder vertoonde maatregelen te nemen om de opwarming van de aarde te beperken. Yvo de Boer, voormalig secretaris-generaal van het VN-klimaatbureau, is heel benieuwd of dat gaat lukken. "Geen enkel G20-land ligt op koers."