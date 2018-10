Militairen zoeken naar geld en drugs in bosgebied Helmond

Politieagenten zijn in een onderzoek naar drugshandel vanmorgen woningen in Helmond binnengevallen. Er zijn zeven mensen aangehouden. Aan de actie werken bijna zeventig agenten mee.

Niet alleen in woningen wordt gezocht: in een bosperceel in Helmond lopen defensiemedewerkers rond. Ze helpen volgens de politie bij het zoeken naar verstopte spullen die belangrijk kunnen zijn voor het onderzoek. Volgens Omroep Brabant gaat het om dertig militairen die op zoek zijn naar geld en drugs.

De afgelopen maanden werden al meerdere verdachten aangehouden in het onderzoek naar de handel in drugs, meldt het Openbaar Ministerie. In het centrum van Helmond is er veel overlast.