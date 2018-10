Leeuwtje uit weiland gaat waarschijnlijk naar Afrika

Het jonge leeuwtje dat gisteren werd gevonden in een kooi in een buitengebied van Westbroek, gaat waarschijnlijk naar Afrika. Dat heeft directeur Robert Kruijff van Stichting Leeuw, gezegd tegen RTV Utrecht. Het gaat erg goed met het ongeveer vier maanden oude welpje, zegt de stichting, die het dier opvangt.

"De kans is aannemelijk dat hij bij ons blijft, alleen wij brengen eigenlijk al onze leeuwen naar Afrika toe voor een leven in het semi-wild. We hebben er nu zeven weggebracht en dit jaar gaan er weer drie, dus wellicht dat hij in de toekomst op de savanne komt te leven. Ik denk dat je je als leeuw daar het lekkerst voelt." Of de leeuw uiteindelijk echt naar Afrika gaat, wordt besloten in samenspraak met de NVWA.

De NVWA zegt dat nog niet bekend is wat er met de leeuw gebeurt. Een woordvoerder ontkent ook niet dat de leeuw misschien naar Afrika gaat. "We zijn nu begonnen met kijken wat er aan de hand is, wat we kunnen en wat we moeten."

Terug naar het wild kan het dier niet meer. Omdat de leeuw niet is getraind, zou hij dan verhongeren.

Zeer uitzonderlijk

Dierenarts Peter Klaver, gespecialiseerd in exotische dieren, werd gisteren gebeld toen het leeuwtje was gevonden door een hardloper. Hij denkt dat het dier bij mensen thuis woonde, zegt hij tegen Omroep Gelderland.

"Ze zullen hem als klein leeuwtje hebben gekregen. Maar toen hij groter werd, is hij misschien het bankstel gaan aanvallen. Of kinderen in huis gaan krabben, want hij heeft behoorlijke nagels. En dan moet je kiezen: de bank of de leeuw eruit. En toen hebben ze voor de leeuw gekozen."

Het is volgens de dierenarts zeer uitzonderlijk dat er een gedumpt leeuwtje wordt gevonden. "Het is de eerste keer in mijn dertig jaar durende carrière."