Nobelprijs voor Economie naar klimaatverandering en innovatie

De Nobelprijs voor de Economie gaat naar de Amerikanen William Nordhaus en Paul Romer. Nordhaus won de prijs voor zijn bijdrage in het integreren van klimaatverandering in macro-economische analyses voor de lange termijn. Paul Romer won de prijs voor zijn bijdrage in het stimuleren van technologische innovaties voor de lange termijn.

De Nobelprijs voor de Economie was de laatste categorie waarvan de winnaar nog bekendgemaakt moest worden. De Nobelprijswinnaars voor de Geneeskunde, Scheikunde, Natuurkunde en Vrede zijn vorige week bekendgemaakt.

Vorig jaar ging de Nobelprijs voor de Economie naar de Amerikaanse gedragseconoom Richard Thaler. Hij deed onderzoek naar de psychologische redenen achter de economische beslissingen van mensen.