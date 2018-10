Rutte: vertrek D66-leider Pechtold maakt kabinet niet wankeler

Premier Rutte maakt zich geen zorgen over de stabiliteit van zijn kabinet vanwege het vertrek van D66-leider Pechtold. Hij denkt dat coalitiepartij D66 een stabiele en betrouwbare partij is, die zich aan de gemaakte afspraken in het regeerakkoord blijft houden.

De coalitie wordt niet wankeler, benadrukte Rutte vanmorgen bij de inloop van het wekelijkse coalitieberaad. "Ik heb er veel vertrouwen in."

Een leiderschapswissel kan onrust veroorzaken, als een nieuwe voorman zich wil profileren en krediet wil opbouwen bij de achterban. Rutte benadrukt dat Pechtold zijn partij in ruim 12 jaar vanuit het niets heeft opgebouwd en dat zijn partij ook als oppositiepartij heeft meegewerkt aan plannen om "Nederland uit de crisis" te helpen.

Handelingsbevoegd

Vandaag zit Pechtold voor het laatst bij het wekelijkse coalitieoverleg, een bijeenkomst met de premier, de vicepremiers en de fractieleiders van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Op de agenda staat omstreden afschaffing van de dividendbelasting.

Het kabinet wil deze maatregel heroverwegen, zo maakte Rutte vrijdag bekend. Nu moeten de coalitiepartijen bedenken wat er precies gaat gebeuren en wat er mogelijk met de 2 miljard euro vrijgekomen geld gedaan kan worden.

Pechtold zegt dat hij, ondanks zijn vertrek, nog wel wat te zeggen heeft. "Ik ben nog volledig handelingsbevoegd", aldus de vertrekkende leider.