Rechter onwel, proces blokkade anti-Zwarte-Piet-protest geschorst

Bij de rechtbank zelf stond een klein groepje met spandoeken waarop stond 'Zwarte Piet is zwart' en 'Samen sterk, handen af van Zwarte Piet'.

"We zijn hier niet om te demonstreren, maar om hen te steunen", zegt een vrouw, die vindt dat de 34 niet gestraft moeten worden voor de blokkade. "Als de politie een langzaamaanactie op de snelweg mag doen, mogen zij dat ook. Niet meten met twee maten."

'Helden'

Een man die naar de rechtbank is gekomen noemt de verdachten "helden die hebben voorkomen dat een kinderfeest is verpest". Hij vervolgt: "Het is niet de bedoeling dat wij ons steeds aanpassen aan iedereen. Het is niet aan de politiek of de gemeente om te bepalen of Zwarte Piet nou zwart is of een veegpiet is, het is aan het volk."

Tegelijkertijd erkent hij dat het blokkeren van een snelweg niet mag. "Het is aan de advocatuur om daar een weerwoord op te verzinnen."

De zaak dient nog de hele week. De komende dagen komen de verdachten in groepjes aan bod en later in de week mogen ook de benadeelden, de anti-Zwarte-Piet-activisten, gebruikmaken van hun spreekrecht.

In de onderstaande video legt het OM uit waarom ze de mensen vervolgen die de snelweg blokkeerden: