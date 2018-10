Limburgs PVV-Statenlid Dierks (68) plotseling overleden

PVV-Statenlid Willem Dierks is op 68-jarige leeftijd plotseling overleden. Hij zat in totaal bijna zes jaar in het Limburgs Parlement.

Fractievoorzitter Robert Housmans noemt het overlijden van Dierks "onvoorstelbaar, irreëel, veel te vroeg en vooral onverdiend", meldt 1Limburg. Hij omschrijft Dierks als een "fantastisch goedhartige man, maar ook een gepassioneerde PVV-volksvertegenwoordiger in hart en nieren".

Willem Dierks zat van 2011 tot 2015 in het Limburgs Parlement en vanaf maart 2016 opnieuw.

PVV-leider Wilders heeft ook gereageerd op het nieuws. "Verslagenheid en verdriet na het onverwachte overlijden van Statenlid Willem Dierks." Wilders wenst zijn familie, vrienden en collega's veel kracht en sterkte toe.