Slachtoffers limo-ongeluk VS zijn vier zussen, familie en vrienden

Volgens nabestaanden was de groep op weg naar een verjaardagsfeest. "Ze namen juist hun verantwoordelijkheid door een limousine te bestellen. Zo hoefden ze zelf niet meer te rijden."

Het is het dodelijkste verkeersongeluk in de VS sinds een busje met ouderen vlam vatte bij de evacuatie voor de orkaan Rita in 2005. Daarbij kwamen 23 mensen om in Texas.

Een cafeetje in de buurt van het ongeluk laat weten vandaag open te zijn. "We kunnen wel een knuffel gebruiken", staat in een verklaring. "We doen ons best om dit te verwerken en te rouwen. Dat kan het beste als we samenkomen."

Er zijn inmiddels verschillende benefietacties gestart om de begrafenissen van de slachtoffers te betalen. Ook is er een inzameling voor de jonge kinderen die zij nalaten.