Pro-Russische Servische kandidaat wint in Bosnië en Herzegovina

In Bosnië en Herzegovina is de pro-Russische Servische Milorad Dodik een van de winnaars geworden bij de presidentsverkiezingen. Dodik kreeg 55 procent van de stemmen, blijkt uit voorlopige tellingen. Iets meer dan de helft van de kiezers kwam naar de stembus.

Dodik heeft herhaaldelijk gepleit voor afscheiding van de Servische Republiek, een van de twee entiteiten in het verdeelde Bosnië, en aansluiting bij buurland Servië.

Het presidentschap in Bosnië rouleert en bestaat uit een Bosniak, een Serviër en een Kroaat. Zij wisselen elkaar om de acht maanden af als voorzitter en die is dan de president van het land. Dat systeem werd in 1995 ingevoerd, na de burgeroorlog.

Sefik Dzaferovic komt namens de moslimpartij in het driemanschap en de gematigde politicus Zeljko Komsic is de winnaar bij de Kroaten. Die laatste was al eens twee termijnen president.