Omstreden politicus op winst in eerste ronde presidentsverkiezingen Brazilië

In Brazilië heeft de omstreden politicus Jair Messias Bolsonaro (63) een grote voorsprong genomen op zijn rivalen in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Met een groot deel van de stemmen geteld, staat de uiterst rechtse Bolsonaro op ongeveer 48 procent. Als hij in de eerste ronde meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen haalt, is hij de nieuwe president van Brazilië.

Zo niet dan volgt op 28 oktober een tweede ronde waaraan twee kandidaten deelnemen. Dan is zijn tegenstander waarschijnlijk Fernando Haddad van de Arbeiderspartij. Die laatste staat op 27 procent van de stemmen. Een van beiden wordt dan de opvolger van de huidige president Michel Temer.

Impopulair

Jair Messias Bolsonaro leidde in alle peilingen voorafgaand aan de verkiezingen van zondag, maar de verwachtingen waren dat hij ergens hoog in de 30 procent bleef steken. Vorige maand overleefde hij een aanslag. Een man stak hem met een mes in zijn buik. Hij bracht vanmiddag zijn stem uit vergezeld door een verpleegster.

Bolsonaro heeft zijn aanhangers beloofd criminaliteit en corruptie keihard aan te pakken. Hij wordt ook wel de 'Tropische Trump' genoemd en is omstreden vanwege bijvoorbeeld zijn standpunten over homoseksualiteit en het invoeren van de doodstraf. Vooral onder vrouwelijke kiezers is hij impopulair. Maar hij is niet de enige, ook de linkse Fernando Haddad ligt bij een groot deel van de kiezers niet lekker.