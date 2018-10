Interpol-baas is in China opgepakt "door anti-corruptie-autoriteit"

China heeft bekendgemaakt dat de vermiste Interpol-topman Meng Hongwei op 29 september tijdens zijn verblijf in China is opgepakt. Hij wordt verdacht van ernstige schendingen van de wet. Welke wet en welke schendingen wordt niet gezegd.

Volgens een bron van de Hongkongse krant South China Morning Post werd Meng direct na aankomst in China meegenomen door medewerkers van een afdeling van de Communistische Partij, die zich bezighoudt met corruptiebestrijding.

Mes

Het laatste bericht dat Meng aan zijn vrouw stuurde, was een afbeelding van een mes. Ze denkt dat hij daarmee wilde aangeven dat hij in gevaar was, zei ze vandaag tegen de Franse pers. Meng woonde met zijn gezin in Lyon, de stad waar ook het hoofdkantoor van Interpol is gevestigd. De organisatie vroeg gisteren officieel aan de Chinese autoriteiten om opheldering over de verdwijning van de topman.

Meng verzond het bericht met het mes op 25 september. Vier minuten eerder had hij de boodschap verstuurd "wacht tot ik je bel". Na deze berichten heeft Mengs echtgenote niets meer van haar man vernomen. "Normaal hebben we elke dag contact", zei ze.