Nieuwe literaire prijs voor Vlaamse schrijver Peter Verhelst

De Vlaamse schrijver Peter Verhelst is de eerste winnaar van de Sybren Poletprijs, een onlangs in het leven geroepen oeuvreprijs voor experimentele Nederlandstalige schrijvers. De Sybren Poletprijs zal elke drie jaar door een jury worden toegekend, waarbij de winnaar 35.000 euro krijgt.

Verhelst (1962) debuteerde in 1987 met de dichtbundel Obsidiaan. Hij schreef ook romans en toneelstukken en is als regisseur en schrijver verbonden aan het theaterhuis NTGent. Hij werd eerder onderscheiden met de Gouden Uil, de Vlaamse Cultuurprijs en de F.Bordewijkprijs voor zijn roman Tongkat.

In de geest van Polet

De jury prijst Verhelst als een van de meest veelzijdige Nederlandstalige auteurs en typeert hem als "een magistrale oeuvrebouwer". "Verhelst is de ontwerper van een literair labyrint dat blijft groeien in eenheid en verscheidenheid, waarin je eindeloos kunt dwalen, of een van de vele uitgangen kunt nemen, maar de eindbestemming nooit vindt."

De prijs die hem vandaag werd toegekend is vernoemd naar de experimentele schrijver Sybren Polet (1924-2015) en is bedoeld voor schrijvers die in de geest van Polet experimenteel proza, po√ęzie of theater maken. Het prijzengeld komt uit de nalatenschap van Polet. Volgens juryvoorzitter Jos Joosten is de prijs na de P.C. Hooft-prijs, Librisprijs en de ECI-Literatuurprijs de grootste bekroning in het Nederlandse taalgebied.

Verhelst krijgt de prijs op 15 november uitgereikt in EYE in Amsterdam.