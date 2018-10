Twee personen overleden na allergische reactie op eten Pret a Manger

Pret a Manger is voor de tweede keer in korte tijd in opspraak gekomen. Een klant is 2017 overleden na een allergische reactie op het eten van de restaurantketen. De persoon had een 'super-veg regenboog flatbread' gegeten waar yoghurt in zat die zuivelvrij had moeten zijn, bevestigt de keten nu aan CNN.

De keten, die dit voorjaar in Utrecht de eerste Nederlandse vestiging opende, heeft in een verklaring zijn steun betuigd aan de nabestaanden. "We zullen kijken hoe we de familie en vrienden op welke manier dan ook kunnen helpen."

In de yoghurt van yoghurtproducent Coyo zaten wel zuivelproteïnen, bleek uit onderzoek van Pret en twee onafhankelijke autoriteiten. Na het incident is alle yoghurt van Coyo uit de winkels gehaald. Ook onderneemt het bedrijf juridische stappen tegen Coyo.

Coyo ontkent dat de allergische reactie op de yoghurt te maken heeft met hun product. "Het zuivelvrije product dat we in december 2017 aan Pret hebben geleverd is een ander product dan het product dat in februari 2018 uit de schappen werd gehaald", schrijft Coyo op Twitter.

Sesamzaadjes

Deze week werd al bekend dat in 2016 een 15-jarig meisje is overleden na een allergische reactie op een broodje van de keten. Op het broodje bleken sesamzaadjes te zitten. Ze kreeg een anafylactische shock aan boord van een vliegtuig naar Nice vanuit Londen Heathrow, waar ze het broodje had gekocht.

Het bedrijf begint in november met een proef waarbij ze alle ingrediënten op de verpakking zetten. Ook worden er opvallende allergiewaarschuwingstickers op producten geplakt.