Stier doodt vrouw in publiek na stierengevecht

Bij een stierengevecht in Zuid-Frankrijk is gisteren een vrouw uit Cannes om het leven gekomen. Samen met haar man bezocht ze een gevecht bij de jaarfeesten in Aigues-Mortes, dicht bij Montpellier.

Toen de stieren na afloop naar buiten werden gedreven, sprong er één over de omheining. Het dier nam de vrouw op de hoorns. Ze vloog meters door de lucht en kwam op haar hoofd terecht, waarbij ze ernstig hoofdletsel opliep. Ze overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De burgemeester van Aigues-Mortes zegt dat inwoners de vrouw hadden gewaarschuwd bij de omheining weg te blijven.