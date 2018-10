Grote olievlek drijft richting het Eemskanaal

In het Afwateringskanaal bij Farmsum ligt een grote olievlek. De brandweer zegt tegen RTV Noord dat de olie langzaam in de richting van het Eemskanaal drijft. Door schermen in het water te plaatsen moet de vlek op zijn plek gehouden worden.

Raadsel

Waar de olie vandaan komt is volgens de brandweer nog een raadsel. Samen met medewerkers van de gemeente, de Omgevingsdienst en Waterschap Aa en Hunze zoeken ze naar de bron van de vervuiling. Dat gebeurt onder meer in de buurt van de zeesluis in Delfzijl, naast een zogeheten tankenpark van de NAM. Daar heeft een graafmachinist een putdeksel losgemaakt, zodat de onderliggende leiding geïnspecteerd kan worden.

Voor zover bekend zijn er geen dieren besmeurd met de olie. Ook heeft de brandweer nog geen meldingen van stankoverlast gekregen. Omwonenden zeggen dat er al sinds donderdag olie in het Afwateringskanaal ligt.

De brandweer heeft inmiddels een deel van de olie uit het kanaal gezogen.