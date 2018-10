Pro-Russische partij wint verkiezingen in Letland

Bij de verkiezingen in Letland is de oppositiepartij Harmonie van de Russische minderheid de grootste geworden. De verkiezingen van gisteren liepen uit op een teleurstelling voor de regeringscoalitie en leverden winst op voor populistische partijen.

De Russische minderheid maakt een kwart uit van de bevolking van Letland, dat lid is van de Europese Unie en de NAVO. Harmonie heeft met 23 zetels ook bijna een kwart van de zetels in het Letse parlement, dat 100 zetels telt. De partij is voorstander van het EU-lidmaatschap, maar werd door de andere partijen steeds buiten de regering gehouden vanwege de pro-Russische standpunten.

De betrekkingen tussen Letland en Rusland zijn sterk bekoeld na de Russische annexatie van de Krim. President Poetin werpt zich al jaren op als de verdediger van de belangen van de etnische Russen in de Baltische staten. Die drie landen, die tot 1991 deel uitmaakten van de Sovjet-Unie, zijn beducht voor de toegenomen Russische militaire activiteit in de regio.

Regeringsvorming

Ook na deze verkiezingen is het onwaarschijnlijk dat Harmonie in de regering komt, maar het vormen van een regering wordt er niet gemakkelijker op.

De regeringscoalitie die uit drie partijen bestaat deed het slecht. De partij van premier Kucinskis haalde minder dan 10 procent en is nu de zesde partij van het land. Zijn coalitiegenoten deden het niet veel beter en zijn nu de vijfde en zevende partij.

Een nieuwe populistische partij, geleid door een voormalige acteur en een anti-corruptiepartij kwamen als tweede en derde uit de bus. De populistische partij KPV ('Van wie is de staat?') staat als enige open voor coalitieonderhandelingen met Harmonie.