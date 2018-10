Walking Dead-acteur Scott Wilson overleden

De Amerikaanse acteur Scott Wilson is op 76-jarige leeftijd overleden. Hij is vooral bekend door zijn rol van Hershel Greene in de populaire zombie-serie The Walking Dead.

Het Amerikaanse tv-kanaal AMC, dat The Walking Dead produceert, maakte het overlijden van de acteur bekend. "Scott zal worden herinnerd als een groot acteur en een nog beter persoon. Zijn rol als Hershel zat in het emotionele hart van de serie", staat in een verklaring van het bedrijf.

Kary Payton, die in de serie Ezekiel speelt, blikt in een reactie terug op haar eerste ontmoeting met Wilson op de set. "Hij gaf me een knuffel en zei dat ik nu deel uitmaakte van een familie. Hij zei dat ik voor die familie moest zorgen. Dat heb ik gedaan en dat blijf ik doen."

Terugkeer

Wilson speelde tussen 2011 en 2014 in The Walking Dead. In het vierde seizoen werd Hershel in de serie gedood. Minder dan een uur voordat het overlijden van de acteur bekend werd gemaakt, kondigde een van de schrijvers van de serie aan dat Hershel in het negende seizoen terugkeert.

Naast The Walking Dead speelde Wilson in meer dan vijftig films. Zijn eerste grote rol was in 1967 in de film In the Heat of the Night. Ook kreeg hij lof voor zijn optreden in The Great Gatsby in 1974.