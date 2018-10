Europa deze week: Lidstaat als zorgenkind

Een verenigd Europa is geen doel, het gaat om de gemeenschappelijke reis daar naartoe, zei de Fransman Robert Schuman, de geestelijk vader van wat later de Europese Unie zou worden. Het karwei is nooit af, bedoelde hij daarmee, je moet eraan blijven werken.

De laatste jaren lijkt die Europese eenwording een beetje op de weg terug te zijn. Dat is vooral op momenten dat er splijtende vraagstukken opgelost moeten worden. De opvang van migranten, begrotingsdiscipline, het zijn momenten waar solidariteit gevraagd wordt van de lidstaten en die er dan niet altijd is.

De lidstaat als zorgenkind, dat is het thema van Europa deze week. De hele aflevering is hier te zien: