Vrees voor 5000 vermisten op Sulawesi

Op het Indonesische eiland Sulawesi wordt gevreesd dat het dodental na de aardbeving en tsunami van vorige week vrijdag nog veel verder oploopt. De Indonesische rampendienst BNPB spreekt van 5000 vermisten. Het officiële dodental staat nu op 1763.

Het overgrote deel van de doden is gevallen in de stad Palu. Daar zijn 1519 lichamen gevonden. In de regio Donggala zijn 159 lichamen geborgen en in Sigi 15.

Volgens de BNPB kan het aantal vermisten nog veranderen. In meerdere getroffen dorpen moet het aantal vermisten nog worden vastgesteld, zei het hoofd van de dienst op een persconferentie.

De BNPB maakte ook bekend dat reddingswerkers vanaf donderdag niet meer op zoek gaan naar overlevenden.