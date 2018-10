Palestijn schiet twee Israëliërs dood

Op een bedrijventerrein op de Westelijke Jordaanoever heeft een Palestijn het vuur geopend op drie Israëliërs, twee vrouwen en een man. Een vrouw en de man bezweken later aan hun verwondingen. De andere vrouw ligt in het ziekenhuis. Haar verwondingen zijn niet levensbedreigend.

Het leger lichtte de binnen- en buitenlandse pers uren later over de schietpartij in. De dader is een man van 23 die werkt in een fabriek op het bedrijventerrein Barkan, nabij een Israëlische nederzetting met dezelfde naam op de Westoever.

Het Israëlische leger deelt mee dat de aanvaller nog voortvluchtig is. Op beveiligingscamera's staat hij afgebeeld terwijl hij de fabriek ontvlucht. Een legerwoordvoerder spreekt van een ernstige terroristische aanslag.

Op het bedrijventerrein werken zo'n 5000 Palestijnen in Israëlische bedrijven.