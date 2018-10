Brand in vrachtwagen met drugsafval Eindhoven: 12 woningen ontruimd

In Eindhoven zijn twaalf woningen ontruimd vanwege een brand in een vrachtwagen met drugsafval. Ongeveer twintig mensen moesten hun huis uit, meldt de politie.

De vrachtwagen is uitgebrand. In de laadruimte zijn duidelijk vaten te zien. Het voertuig staat in de Offenbachlaan in het zuidwesten van Eindhoven. Voor de geëvacueerde bewoners wordt tijdelijke opvang geregeld.

Volgens Omroep Brabant werd in dezelfde straat gisteravond ook al een vrachtwagen met drugsafval ontdekt. Die stond niet in brand, maar uit het voertuig lekten wel chemicaliën. De vrachtwagens stonden op bijna dezelfde plek. Of er een verband is, wordt onderzocht.