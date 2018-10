Wekdienst 7/10: verkiezingen in Bosnië-Herzegovina en Brazilië

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse Senaat heeft met 50 stemmen voor en 48 tegen ingestemd met de aanstelling van Brett Kavanaugh als rechter van het Hooggerechtshof. Zo'n twee uur na de stemming is hij beëdigd door opperrechter John Roberts. Daarmee is het hoogste Amerikaanse rechtscollege weer compleet.

De stemming in de Senaat was het slotstuk van een benoemingsprocedure die politiek Washington wekenlang in spanning hield. De 53-jarige Kavanaugh werd na zijn nominatie beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag. Uiteindelijk heeft de zaak de aanstelling van Kavanaugh, die ontkent fout te zijn geweest, dus niet in de weg gestaan.