Zeker 11 doden na aardbeving Haïti

Bij een aardbeving in Haïti zijn zeker elf doden gevallen. Ook zijn er volgens de overheid meer dan honderd gewonden. Meerdere gebouwen zijn ingestort.

De aardbeving had een kracht van 5,9 en het epicentrum was aan de noordkust van het Caribische land. Het was een van de zwaarste schokken sinds de beving van 2010 met een kracht van 7,0, waarbij minstens 90.000 doden vielen.

Zeven doden vielen in de kustplaats Port-de-Paix. Volgens de lokale politie zijn daar ook zeker honderd gewonden. Vier andere doden zijn gemeld in het dorp Gros-Morne dat bijna vijftig kilometer zuidelijker ligt. Volgens de burgemeester van Gros-Morne is onder de slachtoffers ook een jongen die bedolven raakte in een ingestort gebouw.

President Jovenel Moise roept Haïtianen op om kalm te blijven. Op Twitter deelt hij foto's van reddingswerkers die in actie zijn gekomen.

De aardbeving is ook gevoeld in de hoofdstad Port-au-Prince, zo'n 200 kilometer ten zuiden van Port-de-Paix. Voor zover bekend is daar geen grote schade.