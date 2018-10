'Ingekleurd zijn Auschwitz-foto's nog schokkender'

"We wilden zo veel mogelijk landen en culturen als mogelijk behandelen. De lijst veranderde nog wel eens, als we geen foto konden vinden die ik goed kon inkleuren. De uitgever werd gek van ons, vier weken voor publicatie pasten we nog afbeeldingen aan."

Als voorbeeld noemt Amaral foto's van de Holocaust. Een afbeelding van lijken in Auschwitz haalde het niet, in plaats daarvan is de iconische barakfoto uit Buchenwald opgenomen. "Het was te heftig. De foto was in zwart-wit al schokkend, maar in kleur nog meer."

"We wilden echt voorzichtig te werk gaan met zo'n gevoelig onderwerp. We wilden niet beschuldigd worden van exploitatie door die foto te gebruiken. Daarom maakten we een veiligere keuze."