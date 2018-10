Grote brand bij autobedrijf Veldhoven, omwonenden geëvacueerd

In Veldhoven woedt een grote brand bij een autobedrijf. De brand ontstond even na 04.30 uur en breidde zich snel uit. Op foto's is te zien dat een loods in lichterlaaie staat en deels is ingestort.

Volgens de brandweer worden meerdere gebouwen in de omgeving bedreigd door het vuur. De bewoners daarvan zijn in veiligheid gebracht.

Het autobedrijf ligt aan de rand van Veldhoven, dicht bij het knooppunt De Hogt. In het gebied staan bedrijfs- en woonpanden door elkaar.

Eerder voorkomen

Bij hetzelfde autobedrijf is eerder dit jaar nog een brand voorkomen. Onbekenden gooiden toen iets brandbaars op het terrein, maar de eigenaar van het bedrijf kon voorkomen dat dat schade aanrichtte. Over de oorzaak van de brand van vandaag is niets bekend.

Op sociale media melden inwoners van Veldhoven dat ze knallen horen. Mogelijk liggen er gasflessen in de loods.