Vijf nieuwe ebola-gevallen in Congo op één dag

In Beni, in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo, zijn op één dag vijf nieuwe ebola-besmettingen geregistreerd. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is Beni, in het grensgebied met Uganda en Rwanda, het nieuwe brandpunt van de ziekte geworden.

In het gebied is het vanwege aanvallen door rebellengroeperingen heel gevaarlijk, waardoor veel mensen op de vlucht slaan voor etnisch geweld. Het dodelijke virus kan zich daardoor makkelijk verspreiden.

Wantrouwen

Ook krijgen de hulpverleners onvoldoende medewerking van de bevolking om de ziekte een halt toe te kunnen roepen. Veel mensen vertrouwen de campagne tegen de dodelijke virusinfectie niet en saboteren het vaccinatieprogramma en de behandeling.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat de epidemie een kritiek punt heeft bereikt. De organisatie is bang dat het virus overslaat naar de buurlanden Uganda, Rwanda, Zuid-Sudan en Burundi.

166 besmettingen

Sinds de recente uitbraak is nu bij 166 mensen vastgesteld dat ze met het ebola-virus zijn besmet. Van hen zijn inmiddels 106 mensen overleden. 45 mensen overleefden ebola en een aantal patiënten wordt nog behandeld.

Het virus werd begin vorige maand opnieuw vastgesteld in Congo, kort nadat de vorige uitbraak voorbij was. De ziekte heerst vooral in het grensgebied met Uganda en Rwanda. Ruim 11.000 inwoners zijn de afgelopen tijd ingeënt.