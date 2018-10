Oranje pompoen is hot, maar chefkok vindt de smaak wel vlak

De pompoen is hot: in kookprogramma's op tv, in tijdschriften, in folders van de supermarkt, bij kinderen die eind deze maand Halloween vieren. Het is dan ook logisch dat veel Nederlandse telers overstappen van bijvoorbeeld de doperwt en sperzieboon - die duidelijk uit de gratie zijn - naar deze (meestal) grote oranje of groene vrucht.

Uit de laatste beschikbare cijfers van het CBS blijkt dat Nederland nu zo'n 350 pompoenbedrijven telt, een kleine 30 meer dan een jaar geleden. Van alle groentes steeg de oppervlakte waarop komkommerachtigen - zoals courgettes en pompoenen - worden verbouwd relatief het hardst. Sinds 2006 is dat areaal met duizend hectare toegenomen naar 1170.

Ook teler Dennis van de Weerd in Lelystad merkt dat hij met een populair product bezig is. "Onze omzet in pompoenen is sinds 2008 meer dan vertienvoudigd. De consument weet het product steeds beter te vinden. De pompoen ligt prominent in de winkels, de damesbladen staan er vol mee en recepten in kookprogramma's dragen ook bij aan die groeiende populariteit."

En, ook niet onbelangrijk, mensen zijn anno 2018 ook bereid om meer te experimenteren met andere groentes. "Met een pompoen kun je toch vrij makkelijk soep maken, om eens wat te noemen."

Prima zomer

Overigens was het voor de pompoen een prima zomer. "Lekker warm. En pompoenen houden van warmte." Van de Weerd heeft alle pompoenen inmiddels van het land gehaald. Honderden tonnen. Medewerkers staan in Lelystad aan de pompoenenband om de producten te wassen, te sorteren en te verpakken. En dan gaan ze naar supers en natuurvoedingswinkels.

De teler houdt van de pompoen: "Vlak voor de oogst zie je al die oranje pompoenen op het land. Ja, da's een mooi moment. Daar word ik altijd wel erg vrolijk van." Overigens laten de meeste consumenten de groene variant vaak liggen. "Groene pompoenen zijn wel lekkerder maar mensen denken toch: die is niet rijp. Daar komt nog bij dat wij Hollanders natuurlijk meer van oranje houden."

Makkelijke groente

De opmars van de pompoen was niet denkbaar zonder steun van supermarkten en tv-koks. Chef Estée Stroker, die te zien is op 'kookzender' 24Kitchen, roemt de pompoen om z'n veelzijdigheid. "Je kunt er zoete en hartige gerechten mee maken. Voor de consument is het een makkelijke groente. Maar als chef vind ik 'm een beetje vlak. Heeft weinig smaak. De pompoen is eigenlijk veelzijdig in vlakheid."

Halloween

En dan is het 31 oktober natuurlijk Halloween. De pompoen is onlosmakelijk verbonden met dat van oorsprong Amerikaanse herfstfeest. Uitgesneden pompoenen zorgen voor enge gezichten en worden in tuinen gezet met lichtjes erin.