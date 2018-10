Collega's steken loftrompet over "ras-parlementariër" Pechtold

PVV-leider Wilders, die zeer vaak in conflict kwam met de leider van D66 reageerde met de korte tekst "Adieu Alexander." SGP-leider Van der Staaij zegt de interrupties van de "rasparlementariër" te zullen missen. "We waren ideologische tegenpolen, maar wisten elkaar te vinden als het nodig was. "

En Baudet van Forum voor Democratie twittert: "Poll! Welk kartelbaantje heeft Ollongren voor Pechtold bedisseld nu blijkt dat hij al in juni besloot te vertrekken? Burgemeester Meppel, voorzitter Kampeerraad, iets in Brussel

( ) of presentator Kitsch&Kunst."