Week in beeld: Russische hack, puin op Sulawesi en sloop Bijlmerbajes

Een week na de verwoestende aardbeving en tsunami in Sulawesi zijn reddingsdiensten er in geslaagd om alle getroffen gebieden te bereiken. Maar het is nog steeds niet duidelijk hoe groot de ramp is. Het dodental is tot nu toe 1571. Maar gevreesd wordt dat er nog honderden lichamen onder het puin liggen.

Brett Kavanaugh wordt zo goed als zeker benoemd in het Hooggerechtshof. Een twijfelende senator gaat hem toch steunen. Daardoor is er een meerderheid voor de benoeming van Kavanaugh, die onder vuur ligt wegens seksueel wangedrag in het verleden.

Ook is er een grote Russische hackoperatie in ons land voorkomen. Dat maakte de MIVD donderdag bekend in een persconferentie. Op 13 april dit jaar betrapte de organisatie vier mannen van de Russische inlichtingendienst toen ze de OPCW in Den Haag probeerden te hacken.

Verder wordt de beroemde Bijlmerbajes in Amsterdam gesloopt. Woensdag ging de buitenmuur er als eerste aan. En Frankrijk nam afscheid van de overleden chansonnier Charles Aznavour.

Dat en meer in de week in beeld.