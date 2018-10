'Veegweek' Brabantse politie levert drugs, dure auto's en pistool op

De Brabantse politie heeft naar eigen zeggen een opmerkelijk succesvolle 'veegweek' achter de rug. In totaal zijn 72 panden in Tilburg en omgeving bezocht. In 27 daarvan was daadwerkelijk iets mis.

Tijdens een 'veegweek' werken gemeentes, Belastingdienst, politie, stroomleverancier Enexis, het Openbaar Ministerie en de douane nauw samen bij de opsporing van criminaliteit. Afgelopen week werd een 53-jarige man aangehouden. Hij moet nog een celstraf van zes jaar uitzitten wegens drugsproductie en -smokkel. Daarnaast zijn nog twee aanhoudingen verricht.

Bij de actie werden verder vier verwaarloosde honden aangetroffen, een grote hoeveelheid van de synthetische drug ghb maar ook hasj, xtc, drugschemicaliën en speed. Op vier plaatsen zijn hennepplantages opgerold.

In Kaatsheuvel lag een pistool met twee patroonhouders onder een matras. Acht drugspanden zijn op last van de burgemeester gesloten.

Uit het criminele circuit

Vorig jaar werd voor het eerst een veegweek gehouden in Tilburg en omgeving. Het officiële doel is volgens Omroep Brabant om drugs, drugsgerelateerde spullen en andere illegale zaken te achterhalen. Ook worden meldingen van Meld Misdaad Anoniem en bewoners nagelopen.

Niet alleen de politie, ook Enexis, de Belastingdienst en Douane traden hard op tijdens de veegweek die op 1 oktober begon. Zo bracht Enexis in een pand in Waalwijk meer dan 5000 euro in rekening voor gestolen stroom.

De Belastingdienst nam verschillende dure auto's in beslag omdat er geen motorrijtuigenbelasting was betaald. De douane trof op twee plaatsen een grote hoeveelheid rode diesel aan in jerrycans. In beide gevallen leverde dat een boete van 1500 euro op omdat voor de diesel geen accijns was betaald.

Panden vol drugs

De veegactie van vorig jaar werd voortijdig beëindigd omdat de politie toen "overspoeld raakte" met bewijsmateriaal en informatie. Een aantal panden bleken vol drugs of grondstoffen voor drugsproductie te liggen. Het kostte te veel tijd om die te doorzoeken. Bovendien moest er van alles op de plaats delict worden bekeken, ontmanteld, in beslag genomen en geregistreerd.

Dit jaar is de actie gewoon de hele week doorgegaan.