Hulpdiensten naar Hoornaar wegens wespensteek op Fokveedag

Bij het jaarlijkse Fokveedag Boerenlandfeest in Hoornaar, in de Alblasserwaard, zijn vanmiddag hulpdiensten in actie gekomen omdat een vrouw na een wespensteek een sterke allergische reactie kreeg.

"De hulpdiensten hebben geen enkel risico genomen en nemen haar straks mee", aldus een woordvoerder van de organisatie bij RTV Rijnmond.

Traumahelikopter midden op het terrein

Midden op het terrein van het feest landde een traumahelikopter. Even later werd de vrouw met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De organisatie meldde dat de situatie onder controle was en dat de vrouw uit voorzorg naar het ziekenhuis was gebracht.

De fokveedag in Hoornaar trekt elk jaar zo'n 10.000 bezoekers. Er zijn vee- en kaaskeuringen en er worden prijzen uitgereikt.