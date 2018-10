Snel voorspelt kentering bij D66, 'leuke en fijne maatregelen gaan door'

Staatssecretaris van Financiën Snel denkt dat het de komende tijd weer beter zal gaan met zijn partij. "Dit congres is een belangrijke kentering", voorspelde de D66-politicus in een interview op het najaarscongres in Den Bosch. "Leuke, fijne D66-maatregelen worden nu doorgevoerd." Hij doelt daarmee onder meer op het klimaatplan om de CO2-uitstoot fors terug te brengen.

D66 staat in de opiniepeilingen op een duidelijk verlies en binnen de achterban was de laatste tijd stevige kritiek, onder meer op het kabinetsplan om de dividendbelasting af te schaffen en op de afschaffing van het raadgevend referendum. "We hebben een paar lastige maatregelen moeten nemen", zegt Snel.