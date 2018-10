Met VR-bril zie je de pracht én kwetsbaarheid van erfgoed in Irak

Je moet er een virtualreality-bril voor opzetten, maar dan krijg je een ervaring die je in Nederland niet snel zult krijgen: je stapt oorlogsgebied binnen. Je hoort nog net geen kogels suizen, maar links en rechts van je zie je alleen nog maar verwoesting.

Het kan in het museum voor Arabische kunst en cultuur in Parijs, het IMA, in de tentoonstelling Cités Millénaires. Het is een reis langs steden, monumenten en heilige plekken die de afgelopen jaren werden aangevallen en vernietigd door terreurbeweging IS. En in plaats van foto's, films en maquettes neer te zetten heeft het museum iets nieuws gedaan: je wordt figuurlijk ondergedompeld in Irak en Syrië en ook Libië. Het is overwegend een digitale tentoonstelling, met 3D-animaties en virtual reality.

In deze video legt Yves Ubelmann, de bedenker van het project, uit hoe de tentoonstelling tot stand kwam: