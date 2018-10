Tientallen doden in Congo bij ongeluk met tankwagen

In de Democratische Republiek Congo is een tankauto in brand gevlogen en ontploft na een aanrijding met een bus. Daarbij zijn tientallen doden en gewonden gevallen, melden lokale media. De gouverneur van de regio zegt dat er tot nu toe 50 doden zijn geteld.

Wat voor brandstof er in de tankwagen zat, is niet duidelijk.

Op foto's op sociale media zijn verkoolde lijken te zien en mensen met zeer ernstige brandwonden. De verslagenheid is groot. Met particuliere voertuigen worden gewonden naar het ziekenhuis gebracht.

Madimba ligt ongeveer 80 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Kinshasa, in het westen van Congo.