Man met matrasvlieger zwaargewond in Leusden

In een weiland bij Leusden is vanochtend een vliegeraar zwaargewond geraakt. De man was bezig met een bestuurbare matrasvlieger. Hij is waarschijnlijk door zijn vlieger de lucht in getrokken en daarna van grote hoogte gevallen.

Matrasvliegers zijn vliegers zonder skelet. Ze zijn er in vele soorten en maten. Ze krijgen hun stabiliteit doordat ze als een luchtbed worden opgeblazen. Via handgrepen en lijnen zijn ze vanaf de grond bestuurbaar.

In dit geval lijkt het erop dat de matrasvlieger de vliegeraar de lucht in heeft getrokken en een stuk heeft meegesleurd. Een getuige zegt bij RTV Utrecht dat de man een vrije val maakte van een meter of twintig. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.