Wekdienst 6/10: stemming Kavanaugh en schijnwerpers op partijcongres D66

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse agent die in 2014 een zwarte tiener doodschoot in Chicago, is door de rechtbankjury schuldig bevonden aan doodslag. Jason van Dyke schoot zestien keer op de 17-jarige Laguan McDonald.

De agent werd eerst beschuldigd van moord, maar de juryleden geloven dat de agent zich bedreigd voelde. De tiener had een mes bij zich en zou weigeren dat neer te leggen.

Ander nieuws uit de nacht:

Opnieuw VN-militairen beschuldigd van seksueel misbruik tijdens missie: Er zijn berichten dat VN-medewerkers uit Mauritanië de afgelopen maanden zeker drie kinderen hebben misbruikt en blauwhelmen uit Kameroen zouden drie vrouwen hebben verkracht.

'IS houdt nog zeker duizend Jezidi-vrouwen gevangen als seksslaaf': dat zegt de Centrale Raad van Jezidi's in Duitsland.

En dan nog even dit:

Het Oktoberfest is in volle gang en de feestvierders in München kregen gisteren hoog bezoek. Bill Clinton was, gekleed in lederhosen, samen met zijn vrouw in een van de biertenten te gast. Hillary had overigens geen Beierse kleding aan. Hier zijn de oud-president en presidentskandidate te zien bij hun aankomst in de biertent: