Agent die zwarte tiener doodschoot in Chicago schuldig aan doodslag

De Amerikaanse agent die in 2014 een zwarte tiener doodschoot in Chicago, is door de rechtbankjury schuldig bevonden aan doodslag. Jason van Dyke schoot zestien keer op de 17-jarige Laguan McDonald.

Van Dyke werd eerst beschuldigd van moord, maar de juryleden geloven dat de agent zich bedreigd voelde, omdat de tiener een mes bij zich droeg en dat zou weigeren neer te leggen. Maar de jury noemt het schieten onnodig en onverantwoord en daarom is Van Dyke schuldig bevonden aan doodslag.

Het is voor het eerst in vijftig jaar dat een agent in Chicago schuldig is bevonden aan doodslag. Daar staat een celstraf op van maximaal twintig jaar. De rechtbank beslist uiteindelijk welke straf Van Dyke krijgt.