'IS houdt nog zeker duizend Jezidi-vrouwen gevangen als seksslaaf'

IS houdt in Irak nog zeker duizend Jezidi-vrouwen gevangen als seksslaaf. Dat zegt de Centrale Raad van Jezidi's in Duitsland. De raad reageert op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan de Jezidische activiste Nadia Murad, die in Duitsland woont.

De Jezidi is een religieuze minderheid in Irak.

Murad krijgt de prijs voor haar strijd tegen geweld tegen vrouwen. Ze werd zelf in 2014 samen met andere Jezidi-vrouwen door IS-strijders gevangen genomen en verhandeld als seksslaaf.

Ontsnappen

Toen een bewaker niet oplette, kon ze ontsnappen. Sindsdien vraagt ze tot op het hoogste niveau aandacht voor de slachtoffers. Ze is al door verscheidene regeringsleiders ontvangen.

Volgens de Duitse Centrale Raad van Jezidi's is de toekenning van de Nobelprijs aan Murad belangrijk, omdat er daardoor wereldwijd aandacht is voor het lot van de Jezidi's.

Ook de Congolese arts Denis Mukwege krijgt dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede. Hij behandelt als gynaecoloog slachtoffers van seksueel geweld in Congo.