23 zeldzame Aziatische leeuwen dood door hondenziekte

In India zijn 23 Aziatische leeuwen de afgelopen drie weken doodgegaan aan een zeldzaam virus. De Aziatische leeuw wordt met uitsterven bedreigd. Er zijn nog 600 exemplaren over en die leven allemaal in hetzelfde natuurgebied in de West-Indiase deelstaat Gujarat.

Al in 2013 oordeelde het hooggerechtshof dat een deel van de 600 leeuwen moest worden overgeplaatst naar een ander gebied, om te voorkomen dat de soort uitsterft bij het uitbreken van een besmettelijke ziekte.

'Trots van Gujarat'

Tot nu toe lapte de lokale overheid die uitspraak aan zijn laars, daarin gesteund door premier Modi, die in Gujarat werd geboren. Hij noemt de leeuwen "de trots van Gujarat" en zei dat de deelstaat geen enkele leeuw zal afstaan.

Natuurbeschermers willen dat de overplaatsing nu snel wordt geregeld. Maar de conservator van het natuurpark wil zich nu eerst richten op het voorkomen van meer besmettingen met het virus, dat in Nederland bekendstaat als de hondenziekte of het distemper-virus. Het virus kan ontstekingen veroorzaken aan de neus, luchtwegen, longen, maag en darmen en is zeer besmettelijk.

Serengeti

Uit voorzorg zijn 33 leeuwen in quarantaine gezet. Ze worden nauwlettend gecontroleerd op tekenen van besmetting met het virus. Daarnaast zijn in Amerika 300 vaccins besteld om gezonde leeuwen in te enten.

Een uitbraak van hetzelfde virus in 1994 in het Afrikaanse natuurpark Serengeti kostte aan ongeveer 30 procent van de leeuwenpopulatie het leven.