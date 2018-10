India trotseert Amerikaanse dreigementen en koopt Russisch raketsysteem

India heeft de VS om vrijwaring van sancties gevraagd. Of het die krijgt is niet bekend. De Amerikaanse ambassade in New Delhi wilde de vraag niet beantwoorden, maar zei dat sancties niet bedoeld zijn om de "militaire mogelijkheden van bondgenoten of partners schade toe te brengen".

De VS kondigde vorige maand wel sancties af tegen het Chinese leger voor de aankoop van S-400-raketten en tien SU-35-straaljagers.