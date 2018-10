Vrouw opgepakt voor drogeren en beroven bejaarde mannen

In Amsterdam is een vrouw opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en bestelen van meerdere bejaarde, alleenstaande mannen. De politie heeft vijf aangiftes binnengekregen die mogelijk aan de vrouw kunnen worden toegeschreven.

In februari kreeg de politie voor het eerst een aangifte binnen. Een politiewoordvoerder beschrijft haar werkwijze tegen AT5 en NH Nieuws. "Ze spreekt de mannen op straat aan. Uiteindelijk weet ze zich de woning in te praten. Daar doet ze iets in het drankje van het slachtoffer waardoor hij gedrogeerd raakt."

Als de mannen bijkomen, blijken kostbaarheden verdwenen. In een geval ziet een slachtoffer dat de vrouw alle lades opentrekt. "Maar door de drogering kan hij niet handelen", aldus de woordvoerder.

De 36-jarige vrouw zit nog vast voor verhoor. De politie sluit niet uit dat ze meer dan vijf slachtoffers heeft gemaakt.