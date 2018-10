Lof voor Nobelprijswinnaars: 'Ze zijn ontzettend moedig'

Drie maanden later wist ze uit de handen van IS te ontsnappen omdat een van haar bewakers de deur had opengelaten. Sindsdien maakt ze zich sterk voor de Jezidi en strijdt ze tegen geweld tegen vrouwen.

Murad treedt op als een ambassadrice op voor haar eigen volk, zegt de Nederlandse filmmaakster Beri Shalmashi, die veel verhalen heeft gemaakt over Jezidivrouwen. "Ze heeft niet alleen zelf de verschrikkingen daarvan meegemaakt. Maar het feit dat ze daar keer op keer over moet vertellen om gerechtigheid te krijgen en de genocide als zodanig erkend tegenover de rest van de wereld, dat is wat haar bijzonder maakt."

Shalmashi zegt dat de Jezidi het nu, vier jaar later, nog steeds ongelooflijk moeilijk hebben, maar dat ze, gesteund door veel hulporganisaties waaronder die van Murad, wel proberen om hun leven weer op te pakken. "Ik heb ze vaak bezocht, vaak in kampen in Iraaks Koerdistan waar ze worden opgevangen. Ze leven daar in een soort tussenfase, maar ze proberen er in zo'n kamp wat van te maken."

Veel dorpen van de Jezidi, die in een kleine, gesloten gemeenschap leven, zijn volledig verwoest door IS, vertelt de filmmaakster. "Er is niets meer over om voor naar huis te gaan, want in een klap is alles kapot. In zo'n situatie heb je alle steun in de wereld hard nodig. En dan helpt het werk van Nadia Murad, absoluut."