Amerikaanse Senaat neemt flinke horde bij voordracht Kavanaugh

De uitkomst van de stemming van vandaag betekent niet dat de benoeming van Kavanaugh in kannen en kruiken is. Er zijn voor zover bekend drie Republikeinse senatoren en een Democratische senator die twijfelen over de kandidaat-rechter.

Bij de procedurele stemming was er een Republikein (Lisa Murkowski) die 'nee' stemde en een Democraat (Joe Manchin) die 'ja' stemde. Hun mening over het wel of niet voorzetten van het debat over de benoeming hoeft niet overeen te komen met hun standpunt over Kavanaugh.

Krappe meerderheid

Daarmee wordt de stemming over Kavanaugh hoe dan ook spannend, aangezien de Republikeinen de krapst mogelijke meerderheid - 51 tegenover 49 zetels - hebben in de Senaat.

Als het 50-50 wordt, heeft vicepresident Mike Pence de beslissende stem. Bij een 'ja' voor Kavanaugh krijgt het hof een conservatieve meerderheid, wat een belangrijke overwinning zou betekenen voor president Trump en zijn partij.

"Trots op de Senaat"

Chuck Grassley, de Republikein die de benoemingsprocedure overziet, heeft daarom ook geen idee wat de uitkomst zal worden. Trump reageerde in ieder geval alvast verheugd op de uitkomst van de procedurele stemming. "Erg trots op de Senaat", twitterde hij.

De Republikeinen hebben haast met de benoeming van Kavanaugh. Volgende maand zijn er in Amerika verkiezingen. Als de partij dan de meerderheid in de Senaat verliest, is de kans klein dat er een conservatieve rechter in het Hooggerechtshof komt.

De Senaat zal nu bepalen wanneer de definitieve stemming over Kavanaugh plaatsvindt. Mogelijk gebeurt dat komend weekeinde al, hoewel een Republikeinse senator al heeft aangegeven niet aanwezig te zijn in Washington vanwege het huwelijk van zijn dochter. Mogelijk loopt de stemming daardoor vertraging op.