Cel en tbs geëist voor jarenlang misbruik meisje op camping

André V. ontkent het misbruik niet. In de rechtszaal verklaarde hij dat het begon met wat strelen. "Ze wilde niet alleen douchen. Ik moest de kraan open en dicht draaien. En daar ging ik in de fout. Ik heb er spijt van." Toen het meisje 16 jaar oud was, veranderde de relatie volgens V. in een gewone seksrelatie. "Ik heb haar nooit gedwongen", zei hij. "Als ze iets niet wilde, gaf ze het ook aan."

Het slachtoffer kwam ook aan het woord tijdens de zitting. "Wat jij al die jaren met mij hebt gedaan is slecht en om te kotsen." Vorig jaar werd V. opgepakt.