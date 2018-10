Opknapbeurt voor ondergrondse Nachtwacht

Een honderd jaar oude replica van de Nachtwacht in de grotten in Maastricht wordt opgeknapt. De houtskooltekening is in de loop der jaren verweerd, beklad en beschadigd. Daarom laten Natuurmonumenten en Maastricht Marketing het kunstwerk restaureren.

Aan het begin van de 20e eeuw werd het beroemde schilderij van Rembrandt op ware grootte nagemaakt op een mergelwand in de Grotten Zonneberg door kunstenaar Jules Sondeijker.

Sindsdien is het werk ernstig in verval geraakt. De restauratie moet in het voorjaar klaar zijn, schrijft 1Limburg.