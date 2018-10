Frankrijk brengt laatste saluut aan Charles Aznavour

Aznavours kist was bedekt met een Franse vlag. Daarachter lag een krans in de kleuren van de vlag van Armenië, het land waar zijn ouders vandaan kwamen. Ook de Armeense president Sarkisian was bij de ceremonie aanwezig.

Aznavour wordt morgen in besloten kring begraven in het familiegraf in Montfort-l'Amaury, 40 kilometer ten zuidwesten van Parijs.